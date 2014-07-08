بالفيديو .. الزمالك يضمن المشاركة الإفريقية بهدفين في بتروجيت

ضمن الزمالك المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية باحتلاله المركز الثالث بالدوري الممتاز لموسم 2013-2014 بهدفين نظيفين أمام بتروجيت.

ويتأهل المركز الثالث لكأس الكونفدرالية، فيما مازال فرصة للزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا حال فوزه بالبطولة هذا الموسم.

سجل أحمد علي هدف التقدم في الدقيقة 33 من متابعة لتصويبة محمد عبد المجيد ردها محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت.

وفي الشوط الثاني سجل حازم إمام الهدف الثاني من تصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك بتروجيت.

الفوز هو الأول للزمالك في الدورة الرباعية، في ختام مواجهات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي.

ولعب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بعدد من الأسماء الشابة ابرزها محمود شيكا، عمر إسماعيل يوسف، ومحمد عبد المجيد المهاجم الذي كان أبرز الأسماء.

وحرس عرين الزمالك محمد أبو جبل وقدم مباراة طيبة في الاختبارات القليلة التي سنحت له.

ويعد هذا الفوز للزمالك هو الأول على مختار مختار المدير الفني لبتروجيت منذ 2010.

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