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مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر يوقع أول تمويل مشترك طبقا للشريعة

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مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر يوقع أول تمويل مشترك طبقا للشريعة مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر يوقع أول تمويل مشترك طبقا للشريعة

وقع مصرف أبوظبى الإسلامى – ومصرف أبوظبى الإسلامى – الإمارات والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك القاهرة والمصرف العربى الدولى، عقد تمويل إسلامى مشترك، بمبلغ 150 مليون دولار أمريكى، مع شركة الخدمات الملاحية والبترولية "مارديف"، وذلك بغرض تمويل التوسعات الجديدة وإعادة هيكلة وتمويل الاستثمارات التى تتم بالشركة، والتى تجاوزت مبلغ 300 مليون دولار، خلال الفترة السابقة والحالية، وكلفت الشركة مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بترتيب وإعداد هيكل التمويل، والذى تحالف مع المصرف الأم والمرتبين الرئيسين للتمويل بمصر، كما يقوم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر بدور وكيل ومسوق التمويل.

وحصلت البنوك على موافقات نهائية بمبلغ 235 مليون دولار أمريكى، بنسبة تغطية بلغت 160%، إلا أن الشركة فضلت توقيع التمويل بالقيمة الحالية (150 مليون دولار أمريكى)، مع إمكانية زيادة التمويل فى حالة احتياج الشركة لشراء مراكب جديدة، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد فى الأسواق العالمية، وسيساعد التمويل الجديد الشركة فى تحقيق خطتها التوسعية، وخاصة فى منطقة أمريكا اللاتينية، حيث فازت الشركة بعقود خدمات ملاحية مع شركة بتروبراس البرازيلية، والتى تعد من أكبر خمس شركات فى العالم فى مجال استكشاف وتنمية البترول، كما فازت الشركة بعقدى خدمات ملاحية مع شركة بيدفيزا للبترول بدولة فنزويلا.

ويعتبر هذا التمويل أول تمويل مشترك بصيغة الإجارة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر، كما يمثل أول تمويل مشترك يتم توقيعه فى مصر خلال عام 2013، وهو الثانى لمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بعد التمويل المشترك لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والذى تم توقيعه فى أكتوبر 2012 مع بنك مصر والبنك المصرى الخليجى وبنك البركة مصر وبنك عودة والمصرف المتحد.

وقام مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بالتوقيع على مذكرة الشروط والضوابط كمرتب رئيسى للتمويل الإسلامى المشترك لصالح شركة النوران للسكر مع المرتبين الرئيسيين بنك عودة وبنك مصر، وذلك لترتيب تمويل إسلامى بصيغة الاستصناع والإجارة الموصوفة بالذمة بمبلغ حوالى مليار ونصف المليار جنيه مصرى.

ويشهد سوق الصيرفة الإسلامية نشاطا ملموسا، سواء فى ترتيب التمويلات المشتركة أو إصدار الصكوك لصالح الشركات المتوقع أن ينشط فور إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

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مصر 365

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