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إيتو في روما

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إيتو في روما إيتو في روما

يتواجد صامويل إيتو المهاجم المخضرم - الذي لطالما أبدع وسجل للفرق التي مثلهافي روما، للتفاوض مع النادي الإيطالي.

فريق روما بقيادة المدير الفني رودي جارسيا يحب إيتو، صاحب الـ33 عاما والذي يتواجد في سوق الانتقالات بعدما فسخ تشيلسي عقده رسميا.

إيتو لا يرغب في الخروج من أوروبا مجددا، يتمنى مواصلة اللعب في فريق كبير..

هذا الفريق الكبير ربما يكون روما بحسب موقع "كالتشيو مركاتو" المهتم بشؤون الصفقات في الدوري الإيطالي.

ويعرض روما على إيتو التوقيع على عقد يمتد لسنة مقابل 3 ملايين يورو.

نجم الكرة الكاميرونية تعملق مع ريال مايوركا، مع برشلونة، مع إنتر ميلان. ذهب إلى أنجي ثم تشيلسي، والآن يتواجد في روما.

وكان روما قد وقع مع أشلي كول في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقد الإنجليزي المخضرم صاحب الـ33 عاما مع تشيلسي.

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