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وائل جسار نجم خيمة رمضانية

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وائل جسار نجم خيمة رمضانية وائل جسار نجم خيمة رمضانية

الإثنين 07-07-2014 21:40

يبدو أن عدم الإقبال بشكل كبير على الخيم الرمضانية قد دفع أصحاب "خيمة السلام" للتعاقد مع النجم اللبناني وائل جسار نظراً لشعبيته الكبيرة في ، من أجل إحياء حفل وسهرة رمضانية مميزة في الخيمة التي قام بتنظيمها محمود حنفي.

وأحيا جسار السهرة التي حققت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وسط ترحيب شديد من الجمهور الذي كان من مختلف الجنسيات العربية، حيث قدم جسارعدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة، منها: "غريبة الناس" و"مشيت خلاص" وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني العندليب.

وامتد الحفل حتى قرب موعد أذان الفجر، فيما كان ضمن الحضور الإعلامي ممدوح موسى، والإعلامي حازم الكديكي، والفنانة نسمة محمود وزوجها المنتج طارق ياسين.

 

 

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