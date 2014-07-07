فالنسيا ينعي دي ستيفانو الذي دربه ثماني سنوات

فالنسيا (إفي) - أعرب نادي فالنسيا الإسباني عن تعازيه لوفاة مدربه السابق وأسطورة ريال مدريد، ألفريدو دي ستيفانو، الذي دربه طيلة ثمانية مواسم.

وذكر النادي في بيان له انه ينقل "أصدق تعازيه لأسرة وأقارب وأصدقاء السيد ألفريدو دي ستيفانو، اللاعب السابق ومدرب كرة القدم".

وذكر نادي الخفافيش في بيانه أن دي ستيفانو تولى القيادة الفنية للفريق على ثلاث مراحل، توج فيها مع فالنسيا بلقبي الدوري وكأس ريكوبا الأوروبية، إضافة لصعوده بالفريق لدوري الدرجة الأولى في 1987.

وتوفي الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد لكرة القدم، بحسب مصادر من أسرته، اليوم عن 88 عاما بمستشفى جريجوريو مارانيون في مدريد، بعد أيام من إصابته بأزمة قلبية أثناء مغادرته لأحد المطاعم.

وأصيب دي ستيفانو، الذي يعد واحدا من أفضل أربعة لاعبين في التاريخ إلى جانب بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كرويف، أول أمس السبت بتوقف في عضلة القلب في أحد الشوارع القريبة من ملعب سانتياجو برنابيو، ومنذ ذلك الحين وهو يرقد في وحدة العناية المركزة بالمستشفى المذكور.

وأكمل الرئيس الفخري لريال مدريد، الذي يعد على نطاق واسع واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ، عامه الثامن والثمانين يوم الجمعة الماضي.

وولد الراحل الملقب بـ"لا سايتا روبيا" (السهم الأشقر) في الرابع من يوليو عام 1926 في بوينوس آيرس بالأرجنتين، وارتبط بالنادي الملكي بين عامي 1953 و1964، في واحدة من أكثر الفترات مجدا بتاريخ فريق العاصمة الإسبانية.