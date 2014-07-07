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أمريكا: لا يوجد ما يدعو للشك حول صحة فيديو أبوبكر البغدادي

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أمريكا: لا يوجد ما يدعو للشك حول صحة فيديو أبوبكر البغدادي أمريكا: لا يوجد ما يدعو للشك حول صحة فيديو أبوبكر البغدادي

أبو بكر البغدادي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن الولايات المتحدة ليس لديها “ما يدعوها للشك” في صحة تسجيل نشر على الإنترنت في مطلع الأسبوع ينسب لزعيم جماعة الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الملقب بأمير المؤمنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في إفادة صحفية: “أطلعنا بالطبع على الأنباء المتعلقة ، إذ  لا يوجد أي مبرر للتشكيك في صحة التسجيل المصور”.

وكان البغدادي دعا، في أول ظهور علني مصور له، المسلمين إلى طاعته وطالب الشعوب الإسلامية بالهجرة إلي أرض الخلافة التي يطلق عليها هذا المسمي،وهي محافظات العراق التي تخضع لسيطرة”داعش”.

 

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