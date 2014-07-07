مورينيو ينعي رحيل دي ستيفانو “أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد”

نعي المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي جوزيه مورينيو، أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن 88 عاما.

وقال المدير الفني السابق لريال مدريد في بيان له “تلقيت ببالغ الأسى خبر وفاة ألفريدو دي ستيفانو، رجل رائع كان لي الحظ في التعرف عليه خلال فترة وجودي في مدريد”.

واضاف “بالطبع أرسل تعازي لعائلته وأصدقائه أولا، ولكنه يوم حزين جدا لكرة القدم ومشجعي كرة القدم، وهو ما نشعر به جميعا، عندما نفقد شخصا مميزا كهذا.”

وتابع “كان ألفريدو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد ، حائز على خمسة كؤوس اوروبية متتالية، وهو واحد من العظماء”.

واختتم “أرقد في سلام ألفريدو”.

كان نادي ريال مدريد الاسباني قد أعلن في وقت سابق اليوم رحيل أسطورته ورئيسه الشرفي ألفريدو دي ستيفانو عن 88 عاما.