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رسمياً: الفيفا يقررعدم معاقبة زونيجا ويرفض رفع الإيقاف عن تياغو سيلفا

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رسمياً: الفيفا يقررعدم معاقبة زونيجا ويرفض رفع الإيقاف عن تياغو سيلفا رسمياً: الفيفا يقررعدم معاقبة زونيجا ويرفض رفع الإيقاف عن تياغو سيلفا

أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضه فرض أي عقوبة على مدافع منتخب كولومبيا زونيجا ، بعد تدخله القوي على نجم البرازيلي نيمار في ربع نهائي المونديال ، والذي تسبب في إصابته بكسر في أحد فقرات عموده الفقري، ستبعده عن ما تبقى من مباريات المنتخب البرازيلي في المونديال.

وجاء في بيان للفيفا:” أولاً وقبل كل شيء رئيس اللجنة التأديبية للفيفا يعبر عن أسفه الشديد عن الحادث وعواقبه الوخيمة على الصحة نيمار. بعد تحليل هذه المسألة و النظر في طلب الاتحاد البرازيلي بمعاقبة زونيجا ، اللجنة التأديبية لن تكون قادرة على التدخل في مثل هذا الوضع ، حيث لايمكننا اتخاذ أي إجراء بأثر رجعي ، لأن اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء من حكم اللقاء..”

وعن طلب رفع الإيقاف عن تياغو سيلفا:” لا يمكننا فعل ذلك لا يوجد أي أساس قانوني يعطينا الحق لقبول هذا الطلب”

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أونا

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