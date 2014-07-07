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مسؤول أوروبي: محادثات «نووي إيران» إيجابية رغم الصعوبات

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وصف مايكل مان، المتحدث الرسمي باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، المحادثات الثنائية بين مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومساعدة المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي، وهيلجا شميت، بـ«البناءة والإيجابية رغم بعض الصعوبات».

ونقلت وكالة أنباء «فارس»الإيرانية، الإثنين، عن مايكل مان، تصريح: «نجري محادثات ثنائية ومتعددة مع الجانب الإيراني لمناقشة مسائل محددة ولتقييم كافة المواقف وتقليص الخلافات، وهذا أسلوب يعتمد على التفاوض الثنائي ويعد أفضل وسيلة لدفع المفاوضات إلى الأمام».

وأضاف: «لا يوجد موعد محدد لإنهاء أعمال جولة المفاوضات الحالية، فالمفاوضات مستمرة حتى الوصول إلى اتفاقية بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه».

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