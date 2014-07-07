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«جمهورية دونيتسك» الانفصالية: مدينة سلافيانسك تشهد عمليات تطهير

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أصدر ما يسمى بـ «جمهورية دونيتسك الشعبية» بيانا تفيد فيه بأن «مدينة سلافيانسك تشهد حاليا عمليات تطهيرعرقي، وأن الوضع فيها وفي غيرها من المدن التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني لا يزال صعبا للغاية».

ونقلت وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية عن مصدر قوله « العسكريين الأوكرانيين يعتقلون الرجال دون 35 عاما، ومصيرهم مجهول».

من جهته، أفاد السكرتير الصحفي لمجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني، أندريه ليسينكو، بأن الجيش الأوكراني يواصل المرحلة النشطة للعملية العسكرية في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، مضيفا أن الحياة في الأراضي التي يسطير عليها الجيش تعود إلى مجراها الطبيعي.

وأضاف في مؤتمر صحفي، قائلا «تم، الأسبوع الماضي، تحرير مدن سلافيانسك وكراماتورسك وكونتانتينوفكا وأرتيوموفسك ودروجكوفكا وبلدة نيكولايفكا ونقطة المروردولجانسكي، والمهمة ذات الأولية في المرحلة الجارية هي تطبيع الحياة السلمية في الأراضي المحررة من الإرهابيية»، على حد وصفه.
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وتابع «الرئيس طرح مهمة القيام بما في وسعنا لتقليص الخطر ومنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين، لذلك من المستبعد شن غارات جوية واستخدام المدفعية الثقيلة في التجمعات السكنية».

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