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الصين تأمل في تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس»

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يشارك الرئيس الصيني، شي جين بينج، في القمة السادسة لمجموعة دول «بريكس»، التي تضم كلا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، المقرر عقدها في البرازيل، 15 و16 يوليو الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين الصين والدول الأعضاء في المنظمة.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الصيني، لي باو دونج، في مؤتمر صحفي خصصه لالقاء الضوء على زيارة شي جين بينج إلى البرازيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية، وقال إن هذه الزيارة تظهر اهتمام الصين الكبير بتنشيط التعاون مع دول «بريكس»، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وهذه الدول والشراكة في إطار «بريكس».

وأضاف أن أعضاء «بريكس» شكّلوا آلية متعددة المستويات للتعاون واسع النطاق في مختلف المجالات وتزداد الثقة السياسية بينهم، ويصبح التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بينهم عمليا ووطيدا أكثر فأكثر، وأعرب عن أمله في أن تسفر القمة عن تحقيق تقدم في إنشاء آلية لزيادة التنسيق الوطيد بين دول «بريكس».

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