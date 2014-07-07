بالفيديو.. سائقو الميكروباص يضربون عن العمل وأصحاب المواقف: “زودوا الأجرة”

كتب: عبدالله شهاب

أصبح المواطن المصري، يعاني كثيرا في الآونه الأخيرة، وخاصة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، بشأن رفع الدعم عن المحروقات، مما يؤثر على سائقي السيرفيس، والأجرة، والنقل، العام والمواطنين.

فقد رصدت عدسات وكالة أنباء“ONA” ،أسعار وأراء سائقي السيرفيس، والأجرة حول زيادة أسعار السولار، وردود أفعال المواطنين على السائقين، والدولة بعد ارتفاع الأسعار، بأحد المواقف، بحي المعادي.

السائقون للحكومة: راعوا ربنا فينا

إعترض أحد سائقي الأجرة على زيادة سعر البنزين والسولار، وتسألوا “كيف ترفع الحكومة الدعم عنا، وتطالنا بعدم رفع الأجرة على المواطن؟”، وقال آخرون “إننا قمنا برفع تعريفة الأجرة 25 قرش فقط، لمحاولة تغطية الخسائر، ونحاول مرعاة ظروف الزبائن، عشان هما غلابه”.

وأضاف “إن الزبون غير راضي عن رفع الأجرة، إلا إننا مجبرون على رفعها، أو نتعرض نحن للخسارة، مشيرا إلى أن بعض السائقين، رفعوا الأجرة بالضعف، و زودوا 25 قرش فقط، حسب التعليمات الرسمية الوارده”.

وقال آخر “يجب أن نزيد من قيمة تعريفة الأجرة على الراكب، حتى بعد الزياده لازلت خسران، ولا أقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل”، مضيفا “أنا حاطط إمبارح بـ 90 جنية بنزين، في الأول كنت بحط بـ 40 جنية، فمن أين نحصل على المال الأن، من المؤكد سنحصل عليه من المواطن الغلبان”، مشددا على أن السائق لا لوم عليه، إنما اللوم على أصحاب قرارات رفع أسعار البنزين.

كما قال أحد سائقي الميكروباص، (خريج كلية الحقوق)، ” لماذا يطلب السيسي منا عدم رفع الأسعار ومراعاة ربنا في الوطن، في الوقت الذي يرفع فيه هو سعر البنزين بشكل كبير، لماذا لا يراعي السيسي ربنا فينا؟”، مضيفا “من أين لي أن أدفع فرق ارتفاع الأسعار لصاحب الميكروباص وغير احتياجات السيارة، وفي آخر اليوم كيف اصرف على بيتي واولادي؟”.

سائقين الأجرة: عملنا إضراب وقالولنا زودوا الأجرة

وقال أحد سائقي الأجرة “أن زيادة سعر المحروقات، أثرت أيضا على أسعار زيوت السيارات، فبدلا من أن سعر الزيت كان 80 جنية، وصل الآن 120 جنيها، مضيفا “أننا قمنا بإضراب عن العمل صباح اليوم، وكان رد أصحاب الموقف لنا بزيادة تعريفة الأجرة”.

مشرف الموقف: لازم نستحمل

و قال عصام الطويل، مسؤل السيرفيس بحي المعادي “إن بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حدثت الكثير من المشاكل، لكن سرعان ما اقرت الحكومة تعديلا للأسعار، ليناسب الزيادة الجديدة في الأسعار”.

وأضاف الطويل في تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “لقد نشبت بعض المشادات بين السائقين و الركاب، لكن بعد التعديل في التسعيره، عاد الهدوء إلى حد كبير مرة أخرى”، مشيرا إلى أنه على جميع المواطنين تفهم الوضع الحالي.