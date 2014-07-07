دانييل مارتينيز: “دى ماريا” لن يشارك فى الدور قبل النهائى للمونديال

أكد دانييل مارتينيز طبيب المنتخب الأرجنتيني المشارك حالياً في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، أن جناح الفريق أنخيل دي ماريا يعاني من إصابة طفيفة في فخذه الأيمن ، مما سيحرمه من المشاركة في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة أمام هولندا بعد غد الأربعاء.

أوضح “مارتينيز” في وقت متأخر من أمس الأحد، تعليقاً على التقارير الصحفية التي توقعت غياب “دي ماريا” عن صفوف المنتخب الأرجنتيني لنهاية منافسات المونديال، أن الأطباء سيتابعون “يوماً بيوم” تطور حالة اللاعب قبل أن يحددوا ما إذا كان جناح ريال مدريد الإسباني سيتمكن من المشاركة في مباراة الأرجنتين الأخيرة بالمونديال سواء كانت مباراة النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.

وصرح “مارتينيز” للصحفيين بمجمع “سيدادي دو غالو” التدريبي على أطراف مدينة بيلو هوريزونتي، بأن إصابة “دي ماريا” “أقل خطورة بكثير من باقي الإصابات العضلية الأخرى”.

وكان “دي ماريا” شعر بألم في فخذه بعد مرور 28 دقيقة من عمر مباراة الأرجنتين أمام بلجيكا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم والتي فازت فيها الأولى، وذلك بعد انطلاقة بالكرة وتسديدة من اللاعب، وحاول “دي ماريا” البقاء في الملعب، ولكنه خرج من المباراة متألماً بعد أربع دقائق أخرى.

وأجرى أطباء منتخب الأرجنتين بعض الفحوص الأولية ل”دي ماريا” في “ستاديو ناسيونال” ببرازيليا، بينما قدموا تقييماً أكثر دقة عن حالة اللاعب لدى وصولهم إلى بيلو هوريزونتي. وأجريت الفحوص نفسها من جديد أمس الأحد، لمتابعة تطور حالة لاعب المنتخب الأرجنتينى بعد يوم واحد من تعرضه للإصابة.

وقال “مارتينيز”: “لدينا كل ما نحتاجه من أدوات تحت أيدينا لمساعدة “دي ماريا” على التعافي لاشك في أنه سيغيب عن مباراة الأرجنتين المقبلة، وبعد هذه المباراة سنقيم حالته يوماً بعد يوم لمنحه الفرصة للمشاركة في المباراة الأخيرة بالبطولة”.