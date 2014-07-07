ننشر أسماء أبرز الحكام المرشحين لإدارة نهائي المونديال

أفادت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية، أن الحكم التركي “جونيت تشاكر”، أحد المرشحين الخمسة لإدارة نهائي كأس العالم لكرة القدم، المقام في البرازيل، في ١٣ يوليو الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن السويسري “ماسيمو بوساكا”، رئيس الجنة التحكيمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لديه خمسة حكام سيكلفهم أحدهم لإدارة النهائي الكروي هم: التركي جونيت تشاكر، والإيطالي “نيكولا ريتزولي”، والبرتغالي “بيدرو بروينسا”، والأمريكي “مارك جيغر”، والأوزبكي “رافشان إريماتوف”.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن تشاكر لم يدر أية مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا، وأنه قدم مستوى كبيرا خلال المباراتين اللتين أدارهما في الدور الأول لبطولة كأس العالم.