كيف اكتسبت كيت ميديلتون محبة الناس بأناقتها؟

اكتسبت دوقة كامبريدج كيت ميديلتون محبة الناس منذ أن أعلنت خطوبتها على الأمير ويليام حتى احتلت مكانة أميرة القلوب الأميرة الراحلة ديانا لدى الكثيرين.

لأناقة دوقة كامبريدج دور كبير في محبة الناس لها، حيث جذبتنا منذ أول ظهور رسمي لإعلان خطبتها، وبعد ذلك أبهرتنا بإطلالة ملكية مبهرة في حفل زفافها، واستمرت في الظهور بإطلالات أنيقة ومتجددة منذ ذلك الحين.

في الإطلالات النهارية البسيطة تختار ميديلتون الفساتين الصيفية الخفيفة ذات الأقمشة المريحة والألوان المبهجة، فشاهدناها ترتدي الأصفر والأخضر والأزرق وحتى الوردي وألوان الباستيل الربيعية، أما في الإطلالات الكاجوال فمثل كل السيدات لا تستغني الدوقة عن الجينز مع القمصان ذات الطبعات الناعمة كالنقط والخطوط فتحصل على لوك بسيط وناعم، وفي السهرات والمناسبات الرسمية تختار الدوقة المحبوبة الإطلالات الكلاسيكية الناعمة كالمعاطف الفخمة والقبعات اللافتة.

تتمتع كيت ميديلتون بشخصية محبوبة ومتواضعة، وتعبر عن ذلك في إطلالاتها باستمرار، فهي لا تتردد في تكرار فستان ارتدته بإطلالة سابقة، أو في استعارة قبعة من والدتها على الرغم من مكانتها الاجتماعية البارزة، وهكذا اكتسبت محبة الناس وكانت قريبة منهم.



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