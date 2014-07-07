بالصور.. محافظة القليوبية تزيل واجهة برج متعدٍ على أملاك الري في بنها

شهدت محافظة القليوبية، الاثنين، عملية إزالة لواجهة برج سكني مكون من 8 طوابق ودور أرضي وبدروم بنى صاحبه، جزاءا منه مخالفًا ومتعديًا على أملاك نهر النيل بمدينة بنها على مساحة 57 مترا.

وصدر للبرج، قرار إزالة من وزارة الري ومحافظة القليوبية، وتمت الإزالة بحضور المهندس حسام مغازي وزير الموارد المائية والري و اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية والمهندس مصطفي عباس رئيس مجلس مدينة بنها .

وتعد هذه الإزالة، بمثابة رسالة لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في التعدي على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وأيضًا رسالة لتحذير المواطنين من شراء شقق في مثل هذه الأبراج المبنية بدون سابق ترخيص، أو على أملاك الدولة.

ووجه الدكتور حسام المغازي وزير الري، إنذارًا شديد اللهجة لكل المخالفين والمتعدين علي أملاك الري بسرعة إزالة مخالفاتهم بأنفسهم قبل أن تداهمها حملات الإزالة، لأنه لا تهاون في عودة هيبة الدولة وليس هناك مجالا لترك أي تعديات، وسيتم الإزالة الفورية من خلال الحملات وتغريم المتعدنين تكلفتها، فضلًا عن أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلي حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية، مضيفًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات بالبناء أو التعدي علي نهر النيل، وسيتم إزالة الأبراج المخالفة بطول النهر.

وتؤكد محافظة القليوبية، أن هذه العملية تعد الثانية لإزالة باقي الأبراج المخالفة بمدينة بنها ومحافظة القليوبية لإعادة هيبة الدولة.