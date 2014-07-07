حساء البطاطس و الجزر

المقادير

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم

3 حبات جزر

2 حبة كراث

ثلاث أرباع الكوب من الكريمة

30 غرام من الزبدة

6 أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

كريمة للتزيين



الطريقة



1. تقطع البطاطس و الجزر و الكراث إلى قطع صغيرة

2. تسخن الزبدة و يضاف إليها الجزر و الكراث و بعد أن يبدأ بالنضوج تضاف البطاطس

3. يضاف الماء و السكر و الملح و الفلفل الأسود و يغطى القدر ويترك على نار هادئة إلى أن تنضج الخضروات

4. تطحن الخضروات في الخلاط حتى تصبح ناعمة ثم يعاد تسخينها مع إضافة الكريمة إلى أن تغلي ثم تقدم و تزين بالكريمة.

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