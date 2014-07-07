حساء البطاطس و الجزر

الإثنين 07-07-2014 11:12
المقادير
4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم
3 حبات جزر
2 حبة كراث
ثلاث أرباع الكوب من الكريمة
30 غرام من الزبدة
6 أكواب من الماء
ملعقة صغيرة من السكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
كريمة للتزيين
الطريقة
1. تقطع البطاطس و الجزر و الكراث إلى قطع صغيرة
2. تسخن الزبدة و يضاف إليها الجزر و الكراث و بعد أن يبدأ بالنضوج تضاف البطاطس
3. يضاف الماء و السكر و الملح و الفلفل الأسود و يغطى القدر ويترك على نار هادئة إلى أن تنضج الخضروات
4. تطحن الخضروات في الخلاط حتى تصبح ناعمة ثم يعاد تسخينها مع إضافة الكريمة إلى أن تغلي ثم تقدم و تزين بالكريمة.
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