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طاجن الأرّز المعمّر مع الروبيان

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طاجن الأرّز المعمّر مع الروبيان طاجن الأرّز المعمّر مع الروبيان

الإثنين 07-07-2014 11:15

المقادير

 قطعة من الزبدة

ثلاثة أرباع الكوب من الأرّز المغسول والمنقوع في الماء والجاهز للطهي

كوب من الحليب السائل

نصف كوب من الماء

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

نصف كيلوغرام من الروبيان (بدون قشر)

نصف كوب من كريما الطهي

 

طريقة التحضير

1 تُضاف، في قدر توضع على نار متوسّطة، الزبدة. ثم، يُوزّع فوقها الأرّز، ويُترك على النار حتى ينضج بصورة نصفيّة، ليُسكب بعدها الحليب والماء في القدر، وتُترك هذه المكوّنات على النار حتى يتشرّب الأرّز السوائل، ويُنثر الملح والفلفل الأسود.

2 يُضاف الروبيان مع الكريما، ويُترك الأرّز على النار حتى ينضج تماماً، وقد يحتاج إلى القليل من الماء الإضافي.

3 يُدخل الأرّز إلى الفرن لـ5 دقائق، ويُقدّم على الفور، بعدها.   

 

 

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