البقلاوة بالكاجو

المقادير

كيلوغرام من الدقيق

كيلوغرام من الكاجو

550 ملليلتراً من الماء

25 غراماً من الملح

10 غرامات من السمن

100 غرام من دقيق الذرة

500 غرام من القطر

طريقة التحضير

1 ـ يمزج كلّ من الدقيق والماء والملح والسمن (بعد تذويبه على نار متوسّطة)، ثمّ تضرب هذه المكوّنات بالخلاط الكهربائيّ، بغية الحصول على عجينة متماسكة.

2 ـ تقطّع هذه العجينة إلى قطع صغيرة ومتساوية، وتوضع كلّ 4 قطع أو طبقات فوق بعضها، على أن يوضع دقيق الذرة بين كلّ قطعتين لمنع الالتصاق.

3 ـ تفرد هذه القطع بواسطة الشوبك، وتحشى بحبّات الكاجو المفرومة ناعماً جدّاً، وتلفّ بشكل متناسق، وتصفّ في صينية الفرن. ثمّ يتمّ إدخالها الفرن لمدّة ساعة تقريباً، وذلك على نار متوسّطة حتى تنضج.

4 ـ يُسكب القطر على حبّات البقلاوة على الفور، وتترك حتى تبرد إلى حين التقديم.

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