بالفيديو: تعلّمي مع نادين ضاهر كيفية ترتيب المائدة شبه الرسمية؟

لا يختلف كثيراً ترتيب المائدة الرسمية عن الأخرى شبه الرسميّة، بالرغم من بعض الفوارق التي يجب الانتباه إليها، وتُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- احرصي، دائماً، على أن تغطّي الطاولة بشرشف أو أن تضعي قطعة من القماش تُسمّى sous-plat تحت جميع الأطباق، ومن الممكن أن تكون مختلفة الألوان والأشكال.

- ضعي الطبق الرئيس على بعد سنتيمترين من حافة الطاولة، ثمّ رتبي فوقه الطبق الأصغر، ليأتي فوقهما الطبق المخصّص للحساء.

- ضعي الفوطة الورقيّة في داخل تلك المصنوعة من القماش. ويُمكن أن يُزيّنها خاتم كان يستخدم قديماً للدلالة على أنّ الفوطة مستعملة من قبل.

- ضعي الخبز إلى يسار الطبق الرئيس، وأكواب العصائر والماء إلى يمينه.

- ضعي الخبر على طرف الفوطة، إذا لم يتوفّر طبق مخصّص له.

- تذكّري دائماً أنّ الشوكة توضع من جهة اليسار، والسكين وملعقة الحساء من جهة اليمين.

- احرصي على تأمين ملعقة وشوكة أو سكين لضيوفك، تكون مخصّصة للحلويات، وتوضع على رأس الطبق.

- قدّمي كوب الماء بقياس أكبر من ذلك المخصّص للعصائر.

- قدّمي الملح والبهار اللذين يُشكّلان ثنائيّاً، ليتمّ وضعهما على أوّل الطاولة وآخرها.

شاهدي أيضاً:

أصول إرسال السيرة الذاتية