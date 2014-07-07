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بالفيديو: تعلّمي مع نادين ضاهر كيفية ترتيب المائدة شبه الرسمية؟

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بالفيديو: تعلّمي مع نادين ضاهر كيفية ترتيب المائدة شبه الرسمية؟ بالفيديو: تعلّمي مع نادين ضاهر كيفية ترتيب المائدة شبه الرسمية؟

الإثنين 07-07-2014 22:17

لا يختلف كثيراً ترتيب المائدة الرسمية عن الأخرى شبه الرسميّة، بالرغم من بعض الفوارق التي يجب الانتباه إليها، وتُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- احرصي، دائماً، على أن تغطّي الطاولة بشرشف أو أن تضعي قطعة من القماش تُسمّى sous-plat تحت جميع الأطباق، ومن الممكن أن تكون مختلفة الألوان والأشكال.
- ضعي الطبق الرئيس على بعد سنتيمترين من حافة الطاولة، ثمّ رتبي فوقه الطبق الأصغر، ليأتي فوقهما الطبق المخصّص للحساء.
- ضعي الفوطة الورقيّة في داخل تلك المصنوعة من القماش. ويُمكن أن يُزيّنها خاتم كان يستخدم قديماً للدلالة على أنّ الفوطة مستعملة من قبل.
- ضعي الخبز إلى يسار الطبق الرئيس، وأكواب العصائر والماء إلى يمينه.
- ضعي الخبر على طرف الفوطة، إذا لم يتوفّر طبق مخصّص له.
- تذكّري دائماً أنّ الشوكة توضع من جهة اليسار، والسكين وملعقة الحساء من جهة اليمين.
- احرصي على تأمين ملعقة وشوكة أو سكين لضيوفك، تكون مخصّصة للحلويات، وتوضع على رأس الطبق.
- قدّمي كوب الماء بقياس أكبر من ذلك المخصّص للعصائر.
- قدّمي الملح والبهار اللذين يُشكّلان ثنائيّاً، ليتمّ وضعهما على أوّل الطاولة وآخرها.

 

 

 

 

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