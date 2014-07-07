أمير كرارة لنيشان: قبلت"روبي"لأسباب مالية وأغار من نادين الراسي

حل الفنان المصري أمير كرارة ضيفا على الزميل نيشان في برنامج "ولا تحلم" في حلقة مثيرة أطلق خلالها كرارة مجموعة من التصريحات التي اتسمت بالدبلوماسية رغم سخونة الأسئلة.

ما الذي أضافته سونجول أودين إلى مسلسله "تحت الأرض"؟ وما حقيقة خلافاته مع يسرا؟و كيف يرى المقارنة بين سيرين عبد النور ونادين الراسي؟

علامات استفهام عديدة طرحها نيشان على أمير كرارة فبدت إجاباته إلى حد كبير دبلوماسية، خشية أن يخسر أحد من زملائه في الوسط الفني.

اعتبر أمير أن سيرين عبد النور قد تكون أوفر حظاً من مواطنتها نادين الراسي، لأن سيرين شاركت في مسلسل "روبي" وساهم بشكل كبير في رفع أسهمها وعلا اسمها معه، وكان العمل يحمل اسم شخصيتها في المسلسل، بينما تجسد نادين هذا العام دوراً في مسلسل "الإخوة" مع عدد كبير جداً من النجوم.

ولم يخف أمير غيرته الشديدة من نادين الراسي عندما تفوّقت عليه في برنامج "ديو المشاهير"، موضحاً أن مشاعر الغيرة طبيعية وتمنى أن يكون مكانها، لكنه اعترف أنّ صوتها كان الأجمل وقال إنه إتصل بها وطلب أن يكون هناك تعاون فني بينهما في عمل جديد.

لسبب مادي

من جهة ثانية، أكد أمير أنه وافق على المشاركة في مسلسل "روبي" لأنه كان بحاجة إلى المال، وأنه رضي بأجر زهيد لا يرضى به الآن، وأكد أن مكسيم خليل وسيرين عبد النور حصلا على أجر كبير في العمل لأن اسميهما كان أهم حينها، وأشار إلى أن الحظ خدم المسلسل لناحية ارتفاع نسبة مشاهدته، لأنه عرض وقت إندلاع الثورة المصرية وكانت الأعمال المعروضة قليلة للغاية، في السياق نفسه أشار إلى إنه حزين للغاية لعدم عرض مسلسله "أنا عشقت" في رمضان هذا العام بسبب ظروف ومشاكل إنتاجية.

أمير تحدّث عن متعته وهو يقف أمام الممثلة التركية سونجول أودين الشهيرة بـ نور في مسلسله "تحت الأرض"، موضحا أن اللغة التركية صعبة للغاية وكشف للمرة الأولى أنه لم يتعلم اللغة بل كان يقرأها من لوحة أمامه، وقال إنه لم يشعر بأي غربة مع نور، كاشفاً في الوقت نفسه أنه لا يطمح إلى أن يكون ممثلاً معروفاً في تركيا.

حفيد شكوكو

"النجومية نعمة من الله لكني لم أحقق الملايين من ورائها". هكذا كان رد أمير على سؤال نيشان عن النجومية وأكد أمير أن لديه من المال ما يجعله يعيش عيشاَ كريماً لكنه لم يصل إلى مرحلة الثراء الفاحش.

وكشف أمير خلال اللقاء أنه حفيد للمنولوجست المصري محمود شكوكو وأنه أخفى هذا الأمر في البداية لأنه لا يحب الوساطات ويريد أن يصل بكفاءته، كما تحدث عت ولديه سليم وليلى وعن والدته الراحلة قال إن وفاتها كانت من الكوارث التي لن ينساها طيلة حياته.

وعن حقيقة خلافاته مع الفنانة يسرا بسبب رفضه العمل معها في مسلسلها "شربات لوز"، قال إنه اعتذر ولم يرفض وسبق أن اتصلت به وطلبت منه أن يشاركها في العمل لكنه اعتذر لنه كان مرتبطاً بمسلسل أخر وهو "طرف تالت" وتقبلت يسرا الأمر ولم تغضب منه على الإطلاق.

مخدرات دينا

وتحدث كرارة عن زميلته في مسلسلي "طرف تالت" و"تحت الأرض" الممثلة دينا الشربيني المسجونة حالياً على ذمة قضية مخدرات، وأعرب عن اعتقاده أنّ دينا كانت كبش فدء، وأكد أنها لا تتعاطى ولا تتاجر بالمخدرات.

وأعلن أمير إنه عرض عليه تجسيد شخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل "سرايا عابدين" لكنه رفض لأنها كان مرتبطا بتصوير مسلسل "أنا عشقت".

وتحدث أمير أخيرا عن سبب رفضه تقديم برنامج "اكس فاكتور" قائلا إنه لم ير نفسه فيه خاصة وأن الأبطال في هذه البرامج يكونون أعضاء لجنة التحكيم فقط.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"