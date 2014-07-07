هذا هو المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان

دمشق-أروى الباشا

يتعثّر الموسم الدرامي الرّمضاني لهذا العام بـ "كرة" المونديال، حيث تُعرض الأعمال الدراميّة بالتّزامن مع مباريات كأس العالم الذي يخطف الأنظار، فإلى أي مدى سرق المونديال جمهور الدراما؟ وإلى أي مدى الفتيات متأثّرات أيضاً بمتابعة المباريات على حساب الدراما؟

يقول عبد السلام شبلي –صحفي، "كأس العالم سرق الكثير مشاهدي الدراما، بالنّسبة لي أنا لا أتابع سوى مسلسل واحد وهو "صديق العمر" للفنّان جمال سليمان، والسبب كأس العالم وحرصي على متابعة المباريات.

ماهر المونّس-صحفي، يقول "بعد ثلاث سنوات من متابعة الأخبار في رمضان، قرّرتُ هذه السنة أن أتابع "بقعة ضوء" أو أي مسلسل ساخر يمحو شيئاً من الكوميديا السّوداء التي نعيشها، لكنّ قدر الحرب حال بيني وبين شاشة التلفاز مجدّداً، فالكهرباء تزورنا في اليوم ساعات قليلة، لا نستطيع معها متابعة أي شيء من هذه المسلسلات، إضافة إلى أن رمضان هذه السنة صادف مباريات كأس العالم، والتي استحوذت مشاهدة معظم أفراد العائلة، وأنا مضطر لأشاهد معهم هذا الحدث الرّياضي".

ويبدو أنّ مشكلة الانقطاع الدّائم للتيّار الكهربائي في سوريا تحول دون متابعة أي من الدراما أو المونديال، وهذا ما أكّدته رغد "بصراحة نحن نريد مشاهدة المونديال والمسلسلات أيضاً، ولكن انقطاع الكهرباء العشوائي والكثيف يمنعنا من ذلك، وعندما يحالفنا الحظ وتكون الكهرباء متوفّرة لا نلبث أن نشاهد دقائق معدودة من المسلسل لتعود الكهرباء وتنقطع من جديد، وبالعموم أنا أشهد هذا العام مسلسل "لو"، و"السيدة الأولى".

فيما ترى سالي القاق أنّ "الذّكور وحدهم من يهتمّون بمباريات كأس العالم، أمّا بالنّسبة للإناث فالأولويّة دوماً للدراما، وتشير إلى أنّها تتابع مسلسل "سرايا عابدين" بشغف كبير، كذلك تميل لأعمال البيئة الشّاميّة وأكثر ما يعجبها هذا العام "طوق البنات".

وباعتبار "المونديال" "كابوس حقيقي يهدّد نسبة مشاهدة الدراما هذا العام، لتزامن المباريات مع مواعيد عرض المسلسلات، فإنّ العديد من صنّاع الدراما أرجأوا عرض أعمالهم إلى ما بعد رمضان، خوفاً من تأثير المونديال على نسبة مشاهدة مسلسلاتهم الجديدة، أبرز هؤلاء المسلسل المصري "الوسواس" للفنان السّوري تيم حسن.