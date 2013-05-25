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عباس: الفرصة لاتزال ممكنة لصنع سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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عباس: الفرصة لاتزال ممكنة لصنع سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عباس: الفرصة لاتزال ممكنة لصنع سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الرئيس الفلسطيني في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي: تحركات "كيري" تبعث الأمل في النفوس

كتب : أ ف ب منذ 19 دقيقة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفرصة لازالت ممكنة لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن جهود وزير الخارجية الأمريكي لاستئناف عملية "تبعث الأمل بالنفوس".

وقال عباس في كلمة في افتتاح جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التي تعقد في الشونة على شواطئ البحر الميت "أوجه من هنا كلمة لجيراننا الإسرائيليين بأن إنهاء الاحتلال لأرضنا وإطلاق سراح أسرانا ورحيل المستوطنين والاستيطان وتفكيك جدار الفصل العنصري هو ما يصنع السلام ويضمن الأمن لكم ولنا".

وأوضح أن "الفرصة لازالت ممكنة لصنع هذا السلام فتعالوا لنجعل السلام حقيقة ننجزها على الأرض لتنعم أجيالنا الحاضرة والمستقبلية بثماره وتعيش بضلاله".

وأضاف الرئيس عباس "نشهد تحركا ملموسا وجهودا تبذل من أجل استئناف عملية السلام عبر جهود الوزير الأمريكي جون كيري وهذا يبعث الأمل بالنفوس".

وتابع "ننتظر ومعنا المنطقة بأسرها والعالم أن تثمر المساعي التي تبذل حاليا والمدعومة من الأطراف الإقليمية والدولية كافة عن الوصول لحل ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 ويضمن لشعبنا حقه المشروع في دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

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