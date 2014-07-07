إخماد حريق بمحول كهرباء شرق الإسكندرية دون إصابات‎

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بمحول كهرباء بشارع الرحمة بمنطقة الرمل ثان شرق الإسكندرية.

> تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بنشوب حريق بمحول كهرباء بشارع الرحمة ، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإطفائها.

تبين بالفحص نشوب حريق بمحول مخصص لإمداد المنطقة بالتيار الكهربائي موجود داخل غرفة مغلقة من الحديد والصاج مساحتها 6 متر مربع، والمحول ، نتيجة حدوث ماس كهربائي مما أدي إلي احتراقه دون حدوث إصابات.

تم إخطار شركة الكهرباء، وأفاد مسئول الشركة بأنه جاري إستبدال المحول، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.