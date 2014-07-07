ضبط طن دقيق مدعم معد للبيع بالسوق السوداء بأحد الجمعيات التعاونية‎ بسوهاج

وردت معلومات الي العقيد جلال ابو سحلى مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية بقيام أمين عهدة الجمعيه التعاونيه الاستهلاكية فرع شيخ العرب ببندر جرجا بتجميع وبيع كميات من الدقيق البلدى المدعم المخصص للبطاقات التموينيه بدون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء.

قامت مأموريـة من ضباط مباحث التموين برئاسة المقـدم هشام فـوزى وكيل الإدارة ، والمقدم محمد حامد و المقدم عمرو الجندى ضباط مباحث التموين ، وتمكنوا من ضبط أحمد عبد الديم الديب على -40 سنة- مقيم دائرة بندر جرجا أمين عهدة الجمعيه التعاونيه الاستهلاكيه فرع شيخ العرب ببندر جرجا لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم المربوط على المستودعات والمخصص للبطاقات التموينيه لبيعها فى السوق السوداء ، وتم ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم زنة 25 كجم بإجمالي طن دقيق مدعم.

بمواجهـة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بتجميع وحيازة تلك المضبوطات لبيعها بقصد التربح ، تم التحفظ علي المضبوطات ، وتحرير المحضر رقــم 5202 جنح قسم جرجا لسنة 2014م ، وتم العرض علي النيابة للتصرف.