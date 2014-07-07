مساعد وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت الثلاثاء

يصل إلى الكويت، الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أميرعبداللهيان، ضمن جولة خليجية تقوده أيضا إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و قالت مصادر في السفارة الإيرانية بالكويت إن «عبداللهيان سيبحث مع المسؤولين الكويتيين التطورات الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها الملفين العراقي والسوري».

وأضافت «سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة ما تمخضت عنه زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى طهران»، من دون أن تذكر تفاصيل.

وزار أمير الكويت طهران في مطلع يونيو الماضي لأول مرة منذ توليه قيادة بلاده ووقع البلدان أثناء الزيارة 6 اتفاقيات.