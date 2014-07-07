مصرفيون يعربون عن قلقهم لاستمرار الاعتداءات على البنوك في غزة

أعربت سلطة النقد وجمعية البنوك العاملة في فلسطين عن القلق الشديد لاستمرار الاعتداءات على البنوك في قطاع غزة، وآخرها الاعتداء بالرصاص على أحد المصارف والصرافات الآلية، والذي جاء تنفيذاً للتهديدات السابقة والمتواصلة والتي حذرت سلطة النقد منها في بيان سابق.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين في بيان مشترك لهما، الإثنين، و«بناء عليه فقد تقرر إغلاق كل المصارف العاملة في القطاع لهذا اليوم، وذلك احتجاجاً على هذا التطور الخطير وغير المسبوق».

كان مسلحون مجهولون أقدموا فجر الإثنين بالاعتداء بإطلاق الرصاص على بنك فلسطين مقر فرع عمر المختار بمدينة غزة وأجهزة الصراف الآلي التابعة له، وكذلك إطلاق الرصاص على أجهزة الصراف الآلي التابعة لفرع النصر مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في مقر فرع عمر المختار وأجهزة الصراف الآلي التابعة له ولفرع النصر.