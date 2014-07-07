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وزير الخزانة البريطاني يعلن دعم بلاده لبيع أسلحة للهند لحماية نفسها من دول الجوار

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خاطر وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، الاثنين، بإثارة ضجة دبلوماسية من خلال إعلان دعم بلاده لبيع أسلحة إلى الهند للدفاع عن نفسها ضد من سماهم ببعض الدول المجاورة «الصعبة جدا» في المنطقة.

جاءت تعليقات جورج أوزبورن هذه خلال زيارته للهند بجانب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، بهدف دعم العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.

ولم يحدد وزير الخزانة الدول التي كان يشير إليها، إلا أن الهند تمتلك حدودا مع كل من (باكستان، وأفغانستان، والصين، ونيبال، وبنجلاديش، وسريلانكا، وبوتان، وبورما)، ووقعت اشتباكات بينها وبين باكستان خلال عقود بسبب النزاع على إقليم كشمير.

وقال أوزبورن- في رده على سؤال لـ«بي. بي. سي» البريطانية عن السبب في بيع بريطانيا لأسلحة لدولة ينتشر فيها الفقر بشكل كبير- «إن الهند لديها قضايا أمنية حقيقية.. ولديها بعض الجيران في منتهى الصعوبة، مشددا على أنه يرغب في أن تكون الهند قادرة على الدفاع عن نفسها، من خلال استخدام الأفضل في صناعة الدفاع البريطانية».

وتأمل لندن في إلغاء الاتفاق المجمد حاليا من قبل الهند لشراء 126 طائرة عسكرية فرنسية طراز «رافائيل»، مما يفتح الباب أمام شراء طائرات «يوروفايتر» التي صنع جزء منها في بريطانيا.

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