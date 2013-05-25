لمياء الزايدي تغني لوردة الجزائرية

كشفت المطربة المغربية لمياء الزايدي عن مشاركتها اليوم في حفل الذكرى الأول لرحيل الفنانة وردة الجزائرية الذي سيحتضنه مسرح محمد السادس بالدار البيضاء وقالت لمياء في حديثها ل "سيدتي-نت" أن مشاركتها في حفل وردة الجزائرية الذي ستخلده (جمعية نغم) هو فرصة لإمتاع عشاق وردة بروائع من ريبرتوارها الغنائي الذي اختارت منه 4 أغنيات لتقدمها وهي:

خليك هنا خليك – مستحيل – احضنوا الأيام – منتوناس يك.

وأضافت لمياء أن قبولها المشاركة في ذكرى رحيل وردة ، ينسجم وقناعتها بقوة شخصية هذه الفنانة الجزائرية والعربية المتميزة التي أطربت ملايين معجبيها في الوطن العربي".