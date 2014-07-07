الزمالك يجدد: ميدو مستمر .. ولا تفكير في حسام حسن

جدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك تأكيده على استمرار أحمد حسام "ميدو" على رأس الإدارة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان ميدو قد تقدم باستقالته عقب هزيمتين أمام الأهلي 1-0، وسموحة 2-1 في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

ولكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض الاستقالة، مؤكدا دعمه لميدو خاصة مع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها لدعم الفريق الموسم المقبل.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "لازلنا عند اتفاقنا مع ميدو على استمراره حتى نهاية الموسم المقبل، ولو كان في نية للتراجع عن هذا الاتفاق كنا قبلنا استقالته عقب مباراة سموحة".

ويمتد تعاقد ميدو مع الزمالك لموسمين ونصف، إلا أنه اتفق مع مرتضى منصور على أن يستمر مدربا للفريق حتى نهاية الموسم المقبل قبل تقييم النتائج.

حسام خارج الحسابات

وفي نفس الإطار، علم FilGoal.com أن التعاقد مع حسام حسن من أجل عودته لقيادة الفريق الأبيض غير مطروحة في الوقت الحالي.

ولا يوجد حماس تجاه تكرار تجربة "العميد" في الوقت الحالي، حتى في حال رحيل ميدو عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم المقبل.

وقاد حسام الزمالك في الفترة من 2009 حتى 2011 قبل أن يرحل تاركا موقعه لحسن شحاتة.

وتولى حسام بعدها تدريب الإسماعيلي والمصري لفترات قصيرة، قبل أن يرحل إلى الأردن في 2013.