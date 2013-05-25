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الإدارية العليا ترفض طعن تنظيم الاتصالات ضد “موبينيل” فى قضية أسعار “الترابط”

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الإدارية العليا ترفض طعن تنظيم الاتصالات ضد “موبينيل” فى قضية أسعار “الترابط” الإدارية العليا ترفض طعن تنظيم الاتصالات ضد “موبينيل” فى قضية أسعار “الترابط”

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة،برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”، والخاص بتعديل الترابط .

كانت شركه موبينيل قد سبق وان اقامت دعويين قضائيتين امام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادره من المصرية للاتصالات المنتهيه علي شبكه موبينيل، وتلك الصادره من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهيه علي شبكه المصريه للاتصالات، وقد قضت محكمه القضاء الاداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الا ان الجهاز تقدم بالطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا.

يذكر ان هيئه مفوضي الدوله قد اوصت في تقريرها بتاييد قرار الجهاز القومي للاتصالات والغاء حكم القضاء الاداري الصادر برئاسه المستشار حمدي ياسين بتحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادره من شبكه المصريه للاتصالات، والمنتهيه علي شبكات المحمول الثلاثه، مستنده الي ان الاسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي مناسبه، فحدد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادره من المصريه للاتصالات الي موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقه الواحده، وسعر الترابط لانهاء المكالمات الصادره من موبينيل والمنتهيه علي شبكه المصريه للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقه الواحده.

 

 

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