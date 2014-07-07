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الإدارية العليا توصي بإختصاص القضاء الإداري بالطعن على عمومية المحامين

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الإدارية العليا توصي بإختصاص القضاء الإداري بالطعن على عمومية المحامين الإدارية العليا توصي بإختصاص القضاء الإداري بالطعن على عمومية المحامين

أودعت هيئة مفوضي المحكمة الادارية العليا، تقريرها بالرأي في الطعن المقدم من حركة “محامون من أجل العدالة” وحملة “لايمثلنى “، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم إختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات إنعقاد الجمعية العمومية للمحامين، التي إنعقدت في 5 ديسمبر 2013، والتي تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية، ورسوم القيد، وفرض نظام علاج إجباري على المحامين بلا ضوابط. وإنتهى التقرير الى صحة الطعن وأحقية الطاعنين في طلباتهم بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الاداري ولائياً بنظر الطعن .

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