مصرع ربة منزل وإصابة 7 فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بالمنوفية

نشبت مشاجرة حادة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السكرية بمركز شبين الكوم نتج عنها مصرع ربة منزل وإصابة و7 أشخاص بطلقات نارية وخرطوش وذلك بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى وضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بمشاجرة ومصابين بقرية السكرية وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول أمل مصطفى الشيخ -42 سنة- ربة منزل مصابة بطلق نارى وتوفيت عقب ذلك وشقيقها سعد -30 سنة- مساعد مهندس زراعى وزوج الاولى يحيى عبد الواحد -46 سنة- مزارع مصاب بجروح واثار خرطوش وعاصم محروس -26 سنة- مزارع مصاب برش خرطوش وطرف ثانى علاء مصطفى حشاد -21 سنة- طالب مصاب برش خرطوش ومحمد مامون عامر -29 سنة- عامل وشقيقه الخامس نادية -26 سنة- ربة منزل وعبد الموجود عبد المنعم -62 سنة- بالمعاش.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما اتهم كلا منهما الاخر بالتعدى عليه لخلافات بسبب الجيرة فى السكن وتم نقل المصابين الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.