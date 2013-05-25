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قوافل طبية بمراكز محافظة أسيوط

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قوافل طبية بمراكز محافظة أسيوط قوافل طبية بمراكز محافظة أسيوط

قال الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية تنظم قوافل طبية علي مستوي مراكز وقري المحافظة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الغير قادرين وقال عبد الحميد أن عدد المترددين علي القوافل الطبية 29168منتفع وضمت أطباء متخصصين ومنها الجراحة وأمراض الباطنه ورسم القلب وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للمرضي وأيضا اخذ عينات عشوائية وقياس الضغط ونسبة السكر بالدم وعمل إشاعات عادية وتليفزيونية للحالات المختلفة.

وأوضح عبد الحميد أن القوافل العلاجية التي تم تنظيمها علي مستوي المحافظة قامت بتحويل الحالات التي تستلزم لمستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات مديرية الصحة.

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