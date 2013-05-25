"تمرد" بأسيوط تستنكر إحالة محاسب للتحقيق لجمعه توقيعات للحملة من موظفي البنك

كتب : سعاد أحمد السبت 25-05-2013 10:45

أدانت حملة "تمرد" بأسيوط، قرار إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط، الخاص بإحالة المحاسب محمود فؤاد محمود للتحقيق، وذلك بعد جمعه توقيعات للحملة من موظفي البنك، واصفة إياه بمحاولة لتكمييم الأفواه.

وقال علاء حكيم الناشط السياسي، ومنسق حركة تمرد بأسيوط، إن كل ما يمارس من أساليب ضدنا في محاولة منهم لإخراس صوت الحق ولتكميم الأفواه لم ولن تثنينا عن هدفنا المنشود، ونؤكد أننا مستمرون حتى يتم القصاص لـ"جيكا، ومينا، وخالد.. وغيرهم من الشهداء".

وأكد عبد الرحيم أبو المكارم، منسق حركة كفاية بأسيوط، ومسؤول العمل الجماهيري للحملة، أن هذا الفعل ليس الأول ولا الأخير في ظل نظام فاشي مستبد لا يملك سوى تكميم الأفواه وإلصاق التهم وتكفير المعارضين.

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