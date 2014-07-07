الملك عبد الله يأمر بمساعدات لأسر الضمان الاجتماعي بالسعودية

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، أمرا بصرف مساعدة عاجلة بقيمة مليار و395 مليونا و655 ألف ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدتهم على تلبية مستلزماتهم خلال شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.

وصرح وزير الشئون الاجتماعية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأن قطاع الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، على وجه الخصوص، يحظى برعاية ومتابعة خاصة من خادم الحرمين كون الضمان الاجتماعي يقوم على تسديد الاحتياجات المعيشية الضرورية لأكثر الفئات حاجة في المجتمع من العجزة وكبار السن والمرضى والأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام وأسر السجناء وغيرهم.