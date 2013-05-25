أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

بالفيديو| إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي

Google+ Print
بالفيديو| إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي بالفيديو| إطلاق أول بوابة إلكترونية خاصة بـ"التطعيمات" بحضور رجاء الجداوي

كتب : منى السداوي الجمعة 24-05-2013 22:39

عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي للاحتفال بإطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التوعية للتطعيمات،" www.vaccinecare.com.eg " والخط الساخن 16829، وذلك في حضور مجموعة من أطباء الأطفال والصيادلة كالأستاذ دكتور جمال سامي، أستاذ طب الأطفال ورئيس المؤسسة المصرية للتطعيمات، والدكتور محمد فرغلي استاذ دكتور طب أطفال جامعة عين شمس.

كما تواجدت الفنانة رجاء الجداوي التي اختيرت لتكون سفيرة برنامج التوعية للتطعيمات، كنظيرتها الفنانة كريمة مختار التي اختيرت لتكون المسؤولة عن توعية المصريين عن مرض الجفاف.

يسهل الموقع الإلكتروني على الأم معرفة الأوقات الواجبة للتطعيمات وتنبهاها عن طريق إرسال رساله عبر البريد الإلكتروني، وإرسال آخر على التليفون المحمول، كما يقسم الموقع لعدة اقسام مختلفة عن كل مرض للتعريف به وعدد المرات المخصصة لتطعيماته، كما أن هناك قسم مخصص للاستفسار عن الأمراض الوبائية التي تنتشر في الجو بقياده مجموعة متخصصة من الأطباء، وطرق الوقاية منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر