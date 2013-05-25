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بالصور .. تفعيل مبادرة “رباط” بقنا للحد من التفكك الأسرى

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بالصور .. تفعيل مبادرة “رباط” بقنا للحد من التفكك الأسرى بالصور .. تفعيل مبادرة “رباط” بقنا للحد من التفكك الأسرى

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عقدت جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الضبع ندوة بمقر الجمعية بالقرية ، قامت خلالها بتفعيل مبادرة ” رباط” والتي تبنتها الجمعية بالمشاركة مع جمعية أنا المصري للتنمية والتدريب، ومؤسسة حورس للتنمية والتدريب.

وتهدف المبادرة للحد من التفكك الأسري ،وعودة الترابط الأسري للقرية وقرى ونجوع مركز نقادة، وأقامت أولى ندواتها بديوان “آل سلام” وتحدث فيها الأديب الطيب أديب ، وأحمد فتحي صويني مدير المشروع ، والشيخ سامح منصور الطاهر و .وقدمها الشاعر فتحي حمدالله.

وطالب المتحدثون بضرورة الحد من نسب الطلاق المتفاقمة في المجتمع المصري، والمجتمع الجنوبي على وجه الخصوص،وتدريب الشباب والفتيات على فن التعامل الأسري قبل الزواج و تكوين لجان لفض المنازعات،وتفعيل دور المدرسة كمساعد في عملية تربية النشء و ضرورة عودة مائدة الأسرة ليلتف حولها أفراد الأسرة يوميا للتحاور ،والحد من انشغال الآباء عن الأبناء.

 

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