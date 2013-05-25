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مدير أمن دمياط يتفقد الحالة الأمنية بلجان الامتحانات الفنية

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مدير أمن دمياط يتفقد الحالة الأمنية بلجان الامتحانات الفنية مدير أمن دمياط يتفقد الحالة الأمنية بلجان الامتحانات الفنية

تفقد صباح اليوم السبت، اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط الحالة الأمنية لامتحانات الشهادات الفنية بمدارس دمياط، للتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية وتوفير خدمات الأمن بجميع اللجان، والتأكد من تأمين اللجان السبع الخاصة بأعمال سير الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات.

كما قام بزيارة إلى مدرسة اللوزى الثانوية، حيث يوجد بها لجنتا الامتحانات الفنية والمهنية، والتقى رئيس اللجنة للاطمئنان على الحالة الأمنية لسير الامتحانات.

من ناحية أخرى تأخر عدد من طلاب خط عزبة البرج بدمياط عن الوصول إلى مقر لجنتهم بالمدرسة التجارية بعزبة البرج لمدة تراوحت بين 5 - 10 دقائق، بسبب قطع الطريق الرئيسى لعزبة البرج على خلفية اشتباكات بين أهالى قريتى الشيخ درغام والرطمة، وتم السماح لهم بدخول اللجان بعد موافقة رئيس اللجنة.

كما تلقت غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التربية والتعليم بدمياط عدم توافر عناصر أمن بمدرستى الإسماعيلية الإعدادية المشتركة، حيث مقر لجنة الشهادة المهنية، وكذلك فى مدرسة دمياط الميكانيكية الفنية نظام 3 سنوات.

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مصر 365