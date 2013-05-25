اتبعي نصائح "سيدتي نت" للتزيّن بألوان النيون

في فصل الصيف يكثر ارتداء ألوان الباستيل والنيون الصيفيّة المشرقة، وذلك يعود لعدة أسباب، أولها: أنّ حرارة الجو تنعكس على مزاج السيدة وستايلها، وثانيها: أنّ هذه الألوان تناسب ذوات البشرة السمراء، وتبدو رائعة مع البشرة المتشمّسة.

ألوان النيون ليست جديدة على عالم الموضة إنما يتكرر ظهورها كل صيف منذ عدة سنوات، ولكن من الملاحظ أنّ كثيرًا من السيدات يخطئن في ارتدائها مما يؤدي إلى ظهورهنّ بشكل مزعج وغير جذّاب. في هذا الموضوع أقدم لكِ بصفتي "مستشارة موقع سيدتي نت" نقاط وقواعد مهمة لتتألقي بلوك صيفي جميل .

- ألوان النيون جميلة ولكن بحدود، لذك يفضل دائمًا أن ترتديها بقلّة في إطلالتكِ. مثلاً نسقي لوك كامل باللون الأبيض أو اللحمي، وأضيفي إليه شال أو إكسسوار بلون مشرق جذّاب.

- الأزياء تبدو جميلة بألوان النيون، ولكن حتى لا تكون إطلالتكِ مبالغة نسقيها مع إكسسوارات بألوان محايدة كالأسود، الأبيض واللحمي .

- هذه الألوان ترمز للحيويّة، المرح والانتعاش مما يجعلها مناسبة لإطلالاتكِ النهارية. ويفضل عدم ارتدائها في المناسبات المسائيّة ذات الطابع الرسمي.

- الفوشي والأصفر والأخضر الفسفوري هي الألوان المثالية لإطلالتكِ في الإجازة وعند السفر .

- تعد هذه الألوان من أجمل اتجاهات موسم الصيف إن ارتديتها بالطريقة الصحيحة بعيدًا عن المبالغة والغرابة. اتبعي نصائح سيدتي نت، وتألقي بها في إجازتكِ.