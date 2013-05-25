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تامر حسني يغني لشيرين في دبي

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تامر حسني يغني لشيرين في دبي تامر حسني يغني لشيرين في دبي

على الرغم من أن الذين حضروا حفل تامر حسني أمس في مركز التجارة العالمي بقاعة أرينا في دبي لم يتعد عددهم 1500 متفرج، إلا أن تامر غنى وكأنه أمام جمهور غفير، والسبب في ذلك هو ليست قلة شعبية تامر حسني، بل عدم الدعاية الكفاية بإقامة حفل له في دبي، وهو ما استاء منه العديد من الجماهير ووسائل الإعلام، حيث كتب العديد من الأشخاص على الفيسبوك وتويتر أنهم لا يعلمون بإقامة حفل لحسني في دبي.. وعبروا عن ندمهم لأنهم لم يحضروا الحفل.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء مع اثنين من أشهر الدي جي في العالم وهما كيمي هامفرت، وديفيد فين جيتا، واستمرا حتى منتصف الليل، ثم تم بث شريط عن إنجازات تامر حسني في السنوات الماضية خاصة في دول الخارج، والمشاركات التي قدمها هناك.. ثم صعد إلى المسرح في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل لكن قبل صعوده كان الجمهور يهتف: " ياللاه يا تامر عايزين نسمعك"، وعندما ظهر على المسرح لم يتوقف الجمهور عن التصفيق والصفير على مدار ساعتين متواصلتين حيث قدم خلالهما مجموعة من أغانية، كما غنى أغنية "بص بقى" للفنانة والتي قام حسني بكتابة كلماتها وتلحينها.

وقد حدثت العديد من المفاجآت في الحفل والكواليس تتابعونها قريباً في مجلة "سيدتي"

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سيدتي

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