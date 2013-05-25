السلطان سليمان يستبدل الحصان بالدراجة

أثار النجم التركيّ خالد آرجنش، الشهير بالسلطان سليمان القانونيّ، دهشة الأتراك في منطقة "بيبيك"، حين شوهد يركب الدراجة الهوائيّة (البسكليت)، وهو يرتدي "تي شيرت" و"شورت" صيفيّاً وخوذة واقية من الحوادث.

الفنّان الذي رسخت صورته في عيون الجمهور بالفارس الذي يمتطي الأصيلة في مسلسله التاريخيّ "حريم السلطان"، استبدل خيوله بالدراجة التي عاد بعد سنوات من هجرانه لها إلى ركوبها مجدّداً، برفقة زوجته الممثلة الشهيرة بيرجوزار كوريل ونجلهما الوحيد علي.

ولم يستطع العشرات من المارّة إخفاء دهشتهم من رؤية السلطان، والمحظوظ منهم من أفاق بسرعة من دهشته وصوره ليسبق غيره في نشر صورة السلطان يركب دراجته.

وقد لوحظ أن أرجنش يتحدث مع إبنه علي باللغة الإنكليزية، ربما خوفاً من أن يسمعه المصورون الذين لم يعبء بهم، فتمشى على الشاطىء رغم عيون المارة التي كانت تطارده، والتي حاول تجاهلها وكأنه شخص عادي لم تصل إليه أضواء الشهرة.