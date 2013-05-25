عاهل الأردن يفتتح أعمال منتدى "دافوس 2013"

افتتح العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، فى منطقة البحر الميت غرب عمان، فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013، والذى يعقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادى".

وتشارك مصر فى المنتدى بوفد وزارى يضم وزراء السياحة هشام زعزوع، والقوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، والتخطيط والتعاون الدولى عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، كما تشارك فى فعاليات المنتدى الذى تختتم أعماله غدا الأحد نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة فى مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولى والإقليمى فى ظل تحولات سياسية عميقة فى المنطقة وتباطؤ اقتصادى عالمى.

ويمثل المشاركون فى المنتدى أكثر من 23 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 40 شركة عالمية فى مجالات الاستثمار والبنوك والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستشارات، وبعض الجامعات العالمية العريقة.

ويناقش المنتدى الأوضاع الاقتصادية والتنموية فى العالم العربى فى ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية فى المنطقة، مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وتتضمن أعمال المنتدى 34 جلسة، فضلاً عن نشاطات موازية وأخرى تتم بالشراكة مع جهات أخرى، كما تتضمن أعمال المنتدى الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد الله الثانى للإنجاز والإبداع الشبابى، والتى أطلقها العاهل الأردنى خلال المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2007، بهدف تمكين ودعم الشباب العربى من الفئة العمرية ما بين 18-30 عاماً من كلا الجنسين من الرياديين الذين ابتكروا حلولا إبداعية لمواجهة التحديات الملحّة التى تعيشها مجتمعاتهم على الصعيد البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

ويستضيف الأردن المنتدى، بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثانى للتنمية، حيث تعتبر المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط استضافة لاجتماعات المنتدى، لما تتمتع به من استقرار سياسى واقتصادى، إضافة إلى بنية تحتية جاذبة للمؤتمرات الدولية والإقليمية.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى تأسس عام 1971 هو منظمة دولية مستقلة وغير ربحية، يشارك فيها قادة الأعمال والفكر والسياسة والاقتصاد بهدف تحسين الأوضاع فى العالم.