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اليوم.. "المعلمين المستقلة" تقدم كشف حساب للوزارة فى عهد الإخوان

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اليوم.. "المعلمين المستقلة" تقدم كشف حساب للوزارة فى عهد الإخوان اليوم.. "المعلمين المستقلة" تقدم كشف حساب للوزارة فى عهد الإخوان

تعقد النقابة المستقلة للمعلمين مؤتمرًا، اليوم السبت، بمقر حزب غد الثورة، لتقديم كشف حساب للوزارة والنقابة والبرلمان فى زمن الإخوان والإعلان عن تأسيس ائتلاف نقابات وجمعيات المعلمين والعاملين بالتعليم، وسيتم تفويض الائتلاف بدراسة قرار الامتناع عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور "كمال كغيث"، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية، والدكتور محمد فتح الله، الأستاذ بالمركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات، وعبد الناصر إسماعيل، نقيب اتحاد المعلمين بالجيزة، وعمر مرسى، نقيب اتحاد المعلمين بالقاهرة.

ويبحث المؤتمر تحت "عنوان التعليم مشكلات و حلول" نقد موضوعى والمستندات لأداء الوزارة والنقابة والتشريعات التى صدرت فى عهد الوزير غنيم، والقرارات العشوائية لوزير التعليم ومشكلات المعلمين المتعاقدين والملاحقة الأمنية لنشطاء المعلمين ومشكلة مستحقات المعلمين المشرفين على الاستفتاء ومشروع قانون مقترح للمجلس الوطنى للتعليم ومشروع قانون الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى.

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مصر 365

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