بالصورة...راندا البحيري تبيع تذاكر فيلمها

فوجىء الجمهور أثناء تواجده على شباك التذاكر لشراء تذاكر دخول فيلم "بوسي كات"، في دار عرض وسط القاهرة، أن من تقوم ببيع التذاكر هي الفنانة راندا البحيري، وهو ما أسعدهم كثيراً.

ويبدو أن راندا وجدت في بيعها للتذاكر وسيلة للتعرّف عن قرب على ردود أفعال الجمهور على فيلمها، كما أنّ تواجدها بالتأكيد سيكون عنصر جذب.

يذكر أنّ راندا ليس أول من أقدم على هذه التجربة، فقد سبقها كل من الفنانين محمد سعد ومحمد هنيدي والمنتج محمد السبكي.