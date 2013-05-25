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بيروت تحتفل بـ"أسبوع المصممين 2013"

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بيروت تحتفل بـ"أسبوع المصممين 2013" بيروت تحتفل بـ"أسبوع المصممين 2013"

من أجل تشجيع المبدعين والمصممين اللبنانيين على عرض ابتكاراتهم وتصاميمهم.. اُفتتح عصر اليوم الخميس لأول مرة فى منطقة خليج الزيتونة فى وسط بيروت معرض "أسبوع مصممى بيروت 2013" الذى شارك فيه حوالى 70 مصمماً لبنانياً.

حضر مراسم الافتتاح حشد من الشخصيات الرسمية على رأسهم عقيلة رئيس الوزراء اللبنانى المكلف تشكيل تمام سلام إضافة إلى نخبة من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية المرموقة.

وعلى طول الممشى البحرى لمجمع خليج الزيتونة، تم إقامة خيم بيضاء التى عُرض فيها مقتنيات مختلفة من أزياء ومجوهرات وقطع وأثاث للمنازل واكسسوارات معظمها صناعة يدوية لمصممين جدد.

وعن الهدف من المعرض، أوضحت سندرا غطاس المسؤولة عن تنظيم المعرض فى تصريحات لمراسلة الأناضول أنه يهدف " لتشجيع الصناعة الوطنية والمصمم اللبنانى لترويج نفسه وليتلقى الدعم اللازم"، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء هذا المعرض تم التوصل إليها منذ 3 أشهر فقط بحيث تم التحضير والتنظيم له خلال هذه الفترة القصيرة.

وعلى الرغم مما يعانى منه لبنان من إشكالات متفرقة فى عدة مناطق، تحدى منظمو المعرض الأحداث الأمنية وقاموا بتحضير الحدث إصراراً منهم على تشجيع الصناعة الوطنية والسياحة، بحسب غطاس.

ولفتت إلى أن "هناك مصممين مبدعين بدأوا مسيرتهم منذ فترة صغيرة فقط، لذا أردنا دعمهم من خلال تنظيم هذا المعرض، فى المقابل دعونا مصممين محترفين ومعروفين لبنانيين وعالميين وشخصيات بارزة لتشجيع المصممين الصغار ليكملوا مسيرتهم".

وتم تزين الخيم المنتشرة بين المقاهى والمطاعم المواجهة للبحر بأحدث صيحات الموضة لموسم ربيع - صيف 2013 المتنوعة بين ألبسة يومية وللسهرة إلى جانب المجوهرات والاكسسوارات الغريبة وبألوان مختلفة تعكس موسم الصيف عدا الأحذية والحقائب.

أما موضة الأزياء لصيف 2013 فقد تميزت بألوانها الصارخة بين أصفر وبرتقالى وأزرق وزهرى داكن بعضها ممزق وبعضها شفاف، أما فساتين السهرة فقد طغى عليها اللونان الأبيض والأسود على أكثرها إلى جانب ألوان فاتحة جداً.

وسيستمر المعرض على مدى 4 أيام، أمام جميع الزوار على طول الممشى البحرى للتمتع بأجمل المعروضات المختلفة المصنوعة فى لبنان فقط إلى جانب برنامج يومى ترفيهى.

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مصر 365

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