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لجنة الآبار تلتقى روابط مزارعى باريس بالوادى الجديد لحل مشاكلهم

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لجنة الآبار تلتقى روابط مزارعى باريس بالوادى الجديد لحل مشاكلهم لجنة الآبار تلتقى روابط مزارعى باريس بالوادى الجديد لحل مشاكلهم

تلتقى صباح اليوم السبت، لجنة القيادات العليا المكلفة بمتابعة وحل مشكلات الآبار والرى، والتى أصدر اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد، توجيهاته لها بمتابعة مشاكل المزارعين بصفة دورية أول ومنتصف كل شهر.

تتوجه اللجنة برئاسة اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة المساعد إلى مركز باريس، حيث تلتقى بالمزارعين ورؤساء روابط الآبار لمتابعة المشكلات التى يعانى منها المزارعون ومسئولو روابط الآبار، والتى تتعلق بأعطال الآبار والطلمبات.

وقال اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة المساعد، إن اللجنة ستلتقى بالمزارعين على مستوى المركز فى وجود كافة المختصين من مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى وديوان عام المحافظة ورئاسة مركز باريس لمتابعة مشكلات الآبار وأعطال الطلمبات وإعداد تقارير مفصلة بتلك المشكلات، تمهيداً لرفعها للواء طارق مهدى محافظ الإقليم لأخد قرارات فورية بشأنها من أجل حل تلك المشكلات.

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مصر 365