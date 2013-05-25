اليوم.. امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

تبدأ صباح، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية، فى جميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، وصرحت العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، أن المديرية أنهت استعدادها للامتحان التحريرى، للفصل الدراسى الثانى للدبلومات الفنية "تجارى وزراعى وصناعى"، الذى يبدأ اليوم السبت‏ 25‏ مايو.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 25073 طالبًا وطالبة، منهم 9501 للتعليم التجارى، و13338 للتعليم الصناعى، و2300 للتعليم الزراعى.

يبلغ عدد لجان نظام المراقبة للتعليم الفنى بنوعياته الثلاث، نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس "80 لجنة"، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفنى التجارى والصناعى والزراعى نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس "6 لجان".

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على مستوى القطاع 93000 طالب وطالبة، منهم 28300 للتعليم التجارى، و51200 للصناعى، و16408 للزراعى.

> وأكدت وكيل الوزارة فاطمة خضر، أنه تمت مخاطبة الجهات التنفيذية المختلفة، التى تم توقيع برتوكول معها لتفعيله بحيث تتكاتف الجهود لسير الامتحانات بشكل جيد.

وأضافت تم تجهيز عدد 24 استراحة، بطاقة 573 نزيلاً للمراقبين والملاحظين، وتوفير كل سبل الراحة لهم على مستوى الإدارات العشر.

كما تم تكليف مديرية التموين بتوفير السولار بمحطات الوقود، لسيارات نقل وتوزيع الأسئلة والبالغ عددها 57 سيارة.