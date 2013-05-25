تعيين مبعوث أمريكى لشئون الأمن بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

عينت الإدارة الأمريكية الجنرال "جون ألين" مبعوثًا خاصًا للشئون الأمنية فى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أمس الجمعة، أن الجنرال ألين، وهو القائد العسكرى السابق فى أفغانستان، لن يقوم بدور الوسيط بين الطرفين، وإنما سيعمل على بلورة الموقف الأمريكى من موضوع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، فى حال الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن "ألين" زار إسرائيل الأسبوع الماضى، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو"، ووزير الدفاع "موشى يعلون" وكبار الضباط، واستمع منهم إلى الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.

ولم يصدر أى تعليق رسمى من السلطات الأمريكية حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، التى أوضحت أن خطوة تعين ألين، تأتى فى سياق جدية الولايات المتحدة فى بلورة خطة للسلام فى المستقبل.