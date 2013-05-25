أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تعيين مبعوث أمريكى لشئون الأمن بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

Google+ Print
تعيين مبعوث أمريكى لشئون الأمن بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تعيين مبعوث أمريكى لشئون الأمن بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

عينت الإدارة الأمريكية الجنرال "جون ألين" مبعوثًا خاصًا للشئون الأمنية فى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أمس الجمعة، أن الجنرال ألين، وهو القائد العسكرى السابق فى أفغانستان، لن يقوم بدور الوسيط بين الطرفين، وإنما سيعمل على بلورة الموقف الأمريكى من موضوع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، فى حال الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن "ألين" زار إسرائيل الأسبوع الماضى، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو"، ووزير الدفاع "موشى يعلون" وكبار الضباط، واستمع منهم إلى الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.

ولم يصدر أى تعليق رسمى من السلطات الأمريكية حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، التى أوضحت أن خطوة تعين ألين، تأتى فى سياق جدية الولايات المتحدة فى بلورة خطة للسلام فى المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365