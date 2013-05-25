شركات التأمين مستعدة لإصدار وثيقة ضد مخاطر قطع الكهرباء للمصدرين

كتب : محمود الجمل منذ 57 دقيقة

أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن شركات التأمين أبدت استعدادها لإصدار وثيقة تأمين ضد أخطار عدم وفاء المصدرين بالتعاقدات الخارجية نتيجة قطع التيار الكهربائي.

وأوضح "قطب" أن إعلان وزارة الكهرباء بشكل رسمي عن نيتها بقطع التيار الكهربائي بصورة يومية يفرض واقعاً جديداً في القطاع الصناعي والتجاري المصري تتولد عنه أخطار، وأضاف أن المصدرين مرتبطون بتعاقدات مع العملاء سواء بالداخل والخارج، وخلال فترات انقطاع الكهرباء يتقلص عدد ساعات العمل، ومن ثم تتراجع الإنتاجية ما يؤدى إلى تأخر تنفيذ الصفقات وتوقيع غرامات تأخير على المصدرين نتيجة الإخلال بالتعاقد.

وأكد "قطب" أن إصدار هذه الوثيقة يتطلب موافقة شركات إعادة التأمين في الخارج.