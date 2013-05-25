أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

شركات التأمين مستعدة لإصدار وثيقة ضد مخاطر قطع الكهرباء للمصدرين

Google+ Print
شركات التأمين مستعدة لإصدار وثيقة ضد مخاطر قطع الكهرباء للمصدرين شركات التأمين مستعدة لإصدار وثيقة ضد مخاطر قطع الكهرباء للمصدرين

كتب : محمود الجمل منذ 57 دقيقة

أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن شركات التأمين أبدت استعدادها لإصدار وثيقة تأمين ضد أخطار عدم وفاء المصدرين بالتعاقدات الخارجية نتيجة قطع التيار الكهربائي.

وأوضح "قطب" أن إعلان وزارة الكهرباء بشكل رسمي عن نيتها بقطع التيار الكهربائي بصورة يومية يفرض واقعاً جديداً في القطاع الصناعي والتجاري المصري تتولد عنه أخطار، وأضاف أن المصدرين مرتبطون بتعاقدات مع العملاء سواء بالداخل والخارج، وخلال فترات انقطاع الكهرباء يتقلص عدد ساعات العمل، ومن ثم تتراجع الإنتاجية ما يؤدى إلى تأخر تنفيذ الصفقات وتوقيع غرامات تأخير على المصدرين نتيجة الإخلال بالتعاقد.

وأكد "قطب" أن إصدار هذه الوثيقة يتطلب موافقة شركات إعادة التأمين في الخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة